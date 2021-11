Gabriel Jesus ironizou Neymar após final da Libertadores - Reprodução

Publicado 27/11/2021 20:25

Rio - Pelo segundo ano seguido, o Palmeiras ganhou a Libertadores e novamente Gabriel Jesus levou a melhor em uma aposta com Neymar. Após apostar no Verdão contra o Santos, o atacante do City repetiu a dose e dessa vez levou a melhor sobre o Flamengo. Jesus utilizou as redes sociais para ironizar Neymar.

"Paga mais um jantar", disse Jesus. Neymar mostrou bom humor na chamada de vídeo com o companheiro de Seleção, republicou a postagem do amigo com alguns emojis dando risadas.

Em uma decisão com todos os ingredientes de um grande jogo no mítico estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação, e levou a taça da Libertadores pela terceira vez na história.