Abel Ferreira - Arquivo / Agência O Dia

Abel FerreiraArquivo / Agência O Dia

Publicado 27/11/2021 16:35 | Atualizado 27/11/2021 16:37

Rio - Um dos pilares do Palmeiras, o volante Felipe Melo ficará no banco na final da Libertadores contra o Flamengo, neste sábado (27), às 17h, em Montevidéu. Recuperando-se de lesão, o jogador foi preterido pelo técnico Abel Ferreira, que preferiu escalar o jovem Danilo como titular.

Com dores no joelho, Felipe Melo não entra em campo desde o dia 14 de novembro, em derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Brasileiro. Nesta sexta-feira, ele chegou a dar coletiva ao lado do treinador, que confirmou sua presença na decisão.

O Palmeiras começará a partida com Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Dudu; Rony.