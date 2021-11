Adriano Imperador - Foto: Reproduão

Adriano ImperadorFoto: Reproduão

Publicado 27/11/2021 15:18

Rio - O ex-jogador Adriano Imperador mandou um recado, em suas redes sociais, na última sexta-feira, para a torcida do Flamengo. Na ocasião, o ídolo rubro-negro projetou a final da Libertadores, contra o Palmeiras, neste sábado, às 17h, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Rubro-negro está em busca do tricampeonato e não deve medir esforços para a decisão.

"Fala, rapaziada! Olha aqui, já estou aqui com o meu Mantão, esperando essa final maravilhosa. Deus vai abençoar para gente sair campeão mais uma vez. Estou muito feliz. Que pena que eu não posso estar participando", disse o ídolo do Flamengo, Adriano Imperador, no Instagram.

"Mas, estou torcendo, estou aqui rezando para que a gente possa sair com esse título maravilhoso. Povão, Nação Rubro-Negra, um beijo. Vamos lá! Mais uma!", concluiu.