Torcida do Flamengo toma a Praça da Constituição em Montevidéu, na véspera da final da Libertadores contra o Palmeiras.Alberto João

Publicado 27/11/2021 14:47

Rio - As ruas de Montevidéu ganharam tons de vermelho e preto durante toda a semana da final da Libertadores, neste sábado, às 17h, entre Flamengo e Palmeiras. Milhares de torcedores chegaram ao país para a decisão, mas, pelo menos nas ruas da cidade, os rubro-negros são maioria absoluta, e tamanha presença surpreendeu o povo local.



Nas redes sociais, os uruguaios brincaram com a lotação de Montevidéu e até cidades próximas, como Punta del Este. Veja abaixo algumas reações bem-humorada à invasão rubro-negra:



— (Rubro-negros estão) em todos os lados. Eu estava aqui limpando a minha casa, mexi no sofá para limpar o chão e saíram uns 10.

En todos lados, estaba acá limpiando mí casa, corrí el sofá para lavar el piso y salieron unos 10 — Fabri (@FabriVargas96) November 27, 2021



— Neste momento, há mais torcedores do Flamengo do que a população uruguaia em nosso território. — Neste momento, há mais torcedores do Flamengo do que a população uruguaia em nosso território.

En éste momento hay más hinchas de Flamengo que población uruguaya, en nuestro territorio. — Claudio J. Pose (@pose_claudio22) November 26, 2021



— Não faz sentido a quantidade de torcedores do Flamengo. Você não sabe se está em Montevidéu ou no coração de Copacabana. — Não faz sentido a quantidade de torcedores do Flamengo. Você não sabe se está em Montevidéu ou no coração de Copacabana.

No tiene sentido la cantidad de hinchas que hay de Flamengo. No sabes si estás en montevideo o en el CORAZÓN de Copacabana — . (@Dsc76_) November 26, 2021



— Por favor, que termine já a Libertadores e os torcedores do Flamengo voltem para suas casas. Não quero voltar a ver mais nenhum na minha vida. Neste fim de semana, vou sair falando portunhol. — Por favor, que termine já a Libertadores e os torcedores do Flamengo voltem para suas casas. Não quero voltar a ver mais nenhum na minha vida. Neste fim de semana, vou sair falando portunhol.

por favor que termine ya la libertadores y q los hinchas del flamengo se vayan pa sus casas no quiero volver a ver uno más en mi vida este finde salgo hablando portuñol — Wuwu (@Wuwuriveron97) November 26, 2021



— Você vai ao shopping, encontra um flamenguista. Você vai ao Centro, encontra um flamenguista. Eu vou ao banheiro e tem torcedores do Flamengo. Pare um pouco! — Você vai ao shopping, encontra um flamenguista. Você vai ao Centro, encontra um flamenguista. Eu vou ao banheiro e tem torcedores do Flamengo. Pare um pouco!

Vas al shopping tan los de flamengo, vas al centro tan los del flamengo, voy al baño y hay hinchas de flamengo. Paraaaaa un poco — Pablito (@Pablito_kiwi) November 27, 2021



— Se os torcedores do Flamengo quisessem conquistar o Uruguai, eles levariam cinco minutos. — Se os torcedores do Flamengo quisessem conquistar o Uruguai, eles levariam cinco minutos.