Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/11/2021 14:10

Rio - Um dos principais temas do Flamengo nos últimos dias, mesmo com a final da Libertadores se encaminhando é a permanência de Renato Gaúcho em 2022. Em entrevista à "Rádio Bandeirantes", o presidente Rodolfo Landim avaliou positivamente o trabalho do técnico e disse que a continuidade do comandante também depende da vontade do ex-jogador.

"Teremos que conversar com o Renato. Ele tem contrato conosco até o fim do ano, e não é só uma decisão do Flamengo. A gente precisa entender do Renato se ele quer continuar ou não. Esse tipo de discussão eu estou deixando para ter logo depois do fim do Campeonato Brasileiro. Tem reunião marcada com toda equipe para avaliar. Se eu for eleito. Trabalho do Renato vem sendo muito bem feito. Estamos na final da Libertadores. Os resultados desde que o Renato chegou foram muito bons", afirmou.

Uma das maiores críticas que Renato Gaúcho enfrenta se refere ao fato de não ter conseguido fazer com que o Flamengo lutasse ponto a ponto pelo título do Brasileiro contra o Atlético-MG. No entanto, na opinião de Landim, o Rubro-Negro foi muito prejudicado por desfalques na competição.

"Tivemos vamos problemas, perdemos jogadores pela data Fifa em 18 rodadas em jogos da Copa América e Eliminatórias. O Flamengo teve um grande problema no campeonato e isso acabou trazendo um grande reflexo no Campeonato Brasileiro", disse.