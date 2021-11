Palmeiras e Flamengo fazem a grande decisão da Libertadores - Divulgação

Publicado 27/11/2021 15:04

Rio - A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras será transmitida pelo SBT, na TV Aberta, porém, a Fox Sports espera contar com a fidelidade dos torcedores rubro-negros para ter uma boa audiência na decisão. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", a emissora deseja ser a "Casa do Flamengo" na final da competição.

A expectativa é pelo fato de que a emissora transmitiu todas as partidas do Flamengo no mata-mata da Libertadores, enquanto o SBT priorizou os jogos do Palmeiras na competição. As duas equipes avançaram e agora se enfrentam na decisão que será transmitida tanto pela Fox, quanto pela emissora de Silvio Santos.

Nas redes sociais, há uma forte campanha de alguns torcedores do Flamengo para que a Nação Rubro-Negra que não conseguiu ir para Montevidéu boicote o SBT e dê preferência à Fox Sports. Com as transmissões do Flamengo, a Disney conseguiu obter as cinco maiores audiências do ano na TV por assinatura.



A voz da final será João Guilherme, narrador que conta com grande apreço da torcida rubro-negra, mas que promete dar a mesma emoção em caso de título do Palmeiras. Os comentários serão de Paulo Calçade, Zinho e Carlos Eugênio Simon. Pedro Henrique Torre e Bibiana Bolson serão os repórteres em campo.