Publicado 27/11/2021 16:25 | Atualizado 27/11/2021 16:26

Rivais na arquibancada, felizes no amor. Um casal formado por um torcedor do Flamengo e uma torcedora do Palmeiras protagonizou um momento único no estádio Centenário, antes da final da Libertadores. O rubro-negro pediu a palmeirense em casamento no telão do estádio.

Enquanto a palmeirense dizia sim, emocionada, as torcidas do Flamengo e Palmeiras se uniram, possivelmente pela única vez na tarde deste sábado, e gritarão "Não, não, não".



Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores em Montevidéu, no Uruguai, às 17h (de Brasília).