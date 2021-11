Renato Gaúcho - AFP

Publicado 28/11/2021 10:30 | Atualizado 28/11/2021 10:41

Rio - Após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, o vestiário do Flamengo teve muita tristeza e tom de despedida de Renato Gaúcho. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o técnico não conseguiu segurar as lágrimas e agradeceu o elenco pela oportunidade de trabalhar no Rubro-Negro.

Renato Gaúcho aproveitou para consolar o meia Andreas Pereira, que falhou no gol da vitória do Palmeiras, marcado por Deyverson. O técnico fez muitos elogios ao jogador e minimizou a culpa do atleta na perda do título.

"Você não é o culpado de nada. Levanta a cabeça. Não é culpa sua. Já tive sua idade, sei como é difícil, mas você joga muito", afirmou Renato, de acordo com informações do portal "globoesporte.com".



Renato Gaúcho ainda aproveitou para fazer elogios ao elenco do Flamengo. Com contrato até o fim do ano, o técnico pode ser demitido antes do término do Campeonato Brasileiro.

"Quando eu estava no Grêmio, achava que esse grupo era f…. Agora, vi que vocês são muito mais do que eu achava. Peço desculpas por qualquer coisa, aos que não dei oportunidade. Mas foi um prazer trabalhar com vocês", disse.