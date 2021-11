Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 28/11/2021 18:10 | Atualizado 29/11/2021 16:34

Rio - O Flamengo perdeu a final da Libertadores e como tem chances remotas de título no Brasileiro, o foco do torcedor já é 2022. O elenco rubro-negro poderá passar por modificações, após uma temporada sem títulos de grande expressão. Antes mesmo do término do ano, alguns nomes já foram ventilados como possíveis reforços do Rubro-Negro para a temporada que vem.

Thiago Mendes

Durante a última janela de transferências do futebol europeu, o nome do meia Thiago Mendes, do Lyon, foi ventilado no Flamengo. O Rubro-Negro chegou a negociar com o atleta, mas a contratação acabou não acontecendo. Porém, o sonho do jogador em jogador no clube carioca não acabou. De acordo com informações do portal "GaveaNews", o atleta pode pintar no Flamengo no ano que vem.

De acordo com o site, o Flamengo segue em contato com o meia e uma atitude do jogador pode mudar rumo das coisas na próxima janela de transferências. Sem espaço no time titular do Lyon, Thiago Mendes está insatisfeito com sua situação e pretende forçar uma saída do clube francês em janeiro do próximo ano.

Rafinha

O meia Rafinha Alcântara, de 28 anos, vem sendo ventilado como possível reforço do Flamengo nesta temporada. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro está novamente forte na luta pelo atleta, que não vem tendo muitas oportunidades no PSG.

De acordo com ele, o irmão de Thiago Alcântara entende que atuar no futebol brasileiro pode ser algo positivo para a sua carreira. O jogador tem contrato até junho de 2023 e a sua contratação pelo Flamengo só seria viável se fosse através de um empréstimo.

João Paulo

A posição de goleiro é considerada uma das mais carentes do elenco do Flamengo e existe a possibilidade do clube carioca buscar um reforço para o setor em 2022. Um dos nomes que acabou sendo ventilado no Rubro-Negro foi o do goleiro, João Paulo, do Santos. O presidente do Peixe, Andrés Rueda abordou o possível interesse do clube carioca no atleta para a próxima temporada.

Apesar de afirmar que o jogador é uma das "estrelas" do elenco santista, o mandatário afirmou que o atleta não é inegociável. O Flamengo, no entanto, não teria feito qualquer contato pelo goleiro.

Gustavo

Em busca de reforços para 2022, o Flamengo está interessado na contratação do meia Gustavo, de 19 anos, que pertence ao Sport. O jogador também foi sondado por outros clubes da Série A como Atlético-MG e Palmeiras. As informações são do portal "globoesporte.com".

O jovem vem despertando interesse de clubes europeus também. Segundo o site, o Metalist, da Ucrânia, fez uma proposta de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,8 milhões na cotação atual) para contratar Gustavo. Apesar do interesse, o clube europeu não recebeu resposta do clube pernambucano.

Vina

O Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil, porém, existe a avaliação de que o clube necessita de um jogador para ser uma espécie de "sombra" para Arrascaeta. O uruguaio é considerado uma peça sem substituto. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o meia Vina, de 30 anos, do Ceará, vem sendo avaliado como uma opção para 2022.

O interesse do Flamengo é antigo, mas não acabou se concretizando para esta temporada. Com passagens por Fluminense, Bahia e Athletico-PR, o jogador foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado, recebendo inclusive o prêmio "Craque do Brasileirão" na sua posição.

Geromel

Lutando contra o rebaixamento para a Série B, o Grêmio, caso confirme a queda, pode passar por uma grande reformulação em seu elenco. Com isso, o nome do zagueiro Pedro Geromel, campeão da Libertadores de 2017 pelo Imortal, passou a ser ventilado no Flamengo como possível oportunidade de mercado na próxima temporada. A informação é do site "Torcedores.com".

Geromel é um dos atletas mais bem pagos do Grêmio, tendo seus vencimentos na casa dos R$ 750 mil. Em caso de rebaixamento e reestruturação financeira, a diretoria do Tricolor gaúcho pode pensar em negociar alguns destaques da equipe, que não encaixou em 2021 na Série A.

Felipe Melo

Algoz na final da Libertadores, o meia Felipe Melo, de 38 anos, tem o seu futuro indefinido no Palmeiras. E de acordo com a "Gaúcha ZH", o veterano poderá mudar de lado após a final da Libertadores, que acontece no próximo sábado. O Flamengo teria interesse em contratar o jogador, que foi revelado pelo próprio clube carioca.

Além do Rubro-Negro, o Fluminense, o Internacional e o São Paulo estariam monitorando o jogador. Do exterior, Galatasaray e Boca Juniors também se encontram interessados, com o clube da Turquia desejando que o brasileiro retorne para que sua aposentadoria ocorra na Europa.