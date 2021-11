Renato Gaúcho - AFP

Publicado 29/11/2021 16:27 | Atualizado 29/11/2021 16:33

Rio - A perda do título da Libertadores para o Palmeiras, no último sábado, sacramentou a saída de Renato Gaúcho do Flamengo. Após a notícia ser oficializada pelo clube nesta segunda-feira, Mauro Cezar ironizou a demissão do treinador.

Formalizada a queda. Flamengo CONTINUA sem técnico https://t.co/wHkZSwJy03 — Mauro Cezar (@maurocezar) November 29, 2021 "Formalizada a queda. Flamengo CONTINUA sem técnico", escreveu o jornalista em sua página no Twitter.

"Após ganhar a Libertadores 2017, Renato foi tricampeão gaúcho. Mas não chegou perto de ganhar o Brasileirão em pontos corridos e colecionou derrotas em mata-mata. Foram NOVE disputas perdidas, em duas goleado. Dois vices, ambos para Abel Ferreira. Um fiasco. E acreditaram nele…", disse Mauro em outra publicação.