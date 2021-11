Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/11/2021 16:09

Rio - Visto em almoço com os amigos em um restaurante no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, dois dias depois da derrota na final da Libertadores, o goleiro Hugo Souza, do Flamengo, recebeu críticas de alguns torcedores nas redes sociais. Indignado, o jogador rebateu a cobrança.

— Ele só pode estar de sacanagem. Queria eu poder mudar o que aconteceu sábado, infelizmente não posso, mas agora eu não poder tomar um açaí com meus amigos, aí é demais. Com todo respeito, mas parece até perseguição comigo. Meu Deus do céu! — reclamou o jogador.

— Po, muita loucura. Sou proibido almoçar agora! — respondeu Hugo a outro torcedor.

Pô muita loucura, sou Proibido de ALMOÇAR agora!!! — Hugo Souza (@Hugo99_) November 29, 2021 Em outros comentários da publicação, a maioria dos torcedores do Flamengo dá razão ao goleiro, inclusive com pedidos pela sua titularidade na vaga de Diego Alves, contestado pelos gols sofridos na decisão da Libertadores. Por outro lado, alguns encaram como desrespeito a ida ao restaurante.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Hugo tem 22 anos e é considerado um dos principais ativos do clube. Tratado como grande promessa e com passagem até pela seleção brasileiro principal, o goleiro tem contrato até dezembro de 2025. Nesta temporada, ele disputou nove jogos e sofreu oito gols.