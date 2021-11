Renato Gaúcho - AFP

Renato GaúchoAFP

Publicado 29/11/2021 14:33 | Atualizado 29/11/2021 14:34

Rio - A derrota na final da Libertadores pesou sobre Renato Gaúcho. A diretoria do Flamengo decidiu demitir o técnico antes do término do Brasileiro. Maurício Souza vai comandar a equipe nas últimas quatro partidas da temporada. Porém, o Rubro-Negro já procura um novo nome. O Jornal O Dia pergunta aos seus leitores quem seria o melhor técnico para assumir o clube carioca em 2022?