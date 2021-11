07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DiaDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 29/11/2021 13:18

Rio - Nem a derrota do Flamengo na final da Libertadores para o Palmeiras, no último sábado, fará o Flamengo jogar sem o apoio de seu torcedor. Até o momento, os rubro-negros já adquiriram mais de 36 mil ingressos para o duelo contra o Ceará, nesta terça-feira, pelo Brasileirão.

Será o reencontro do Flamengo com a torcida após deixar escapar a chance do tricampeonato na Libertadores. Ainda com chances remotas de título, o Rubro-Negro precisa vencer para se manter vivo na briga.

O que ainda não se sabe é quem estará no comando do Flamengo. Já está definido que Renato Gaúcho não fica no clube em 2022, e reuniões nesta segunda definiram se o técnico sairá de imediato ou comandará a equipe até o fim do ano.