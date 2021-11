Jesus e Gabigol - Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação

Publicado 29/11/2021 12:29

Michael Marcelo Cortes/Flamengo Rio - O cantor sertanejo Felipe Araújo fez uma revelação curiosa sobre os tempos em que o Flamengo era comandado por Jorge Jesus. Durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, ele afirmou que Michael chegava a vomitar após alguns treinos do Mister.

"Eu tenho alguns amigos no Flamengo. Inclusive na época do Jorge Jesus, eu estava jantando com o Léo Pereira e ele me contou que o Michael, que tinha chegado na mesma época, vomitava todo dia após os treinos porque o físico era muito intenso", disse Felipe.

Na época, Michael teve poucas oportunidades com Jesus, apesar de ter sido o português quem pediu sua contratação. Após a chegada de Renato Gaúcho, o camisa 19 se tornou um dos principais jogadores do elenco.