Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 29/11/2021 09:42

Rio - A perda do título da Libertadores pode ter grandes consequências no Flamengo, jogadores antes considerados intocáveis podem deixar o clube carioca. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", sete atletas que não tinham sua situação sob risco passaram a ter e podem fazer parte da barca rubro-negra para 2022.

O portal já havia noticiado que atletas como o lateral-direito Rodinei, o zagueiro Bruno Viana, o volante Piris da Motta, o volante João Gomes e o goleiro César não devem permanecer em 2022. No entanto, de acordo com o site, essa lista ganhou mais nomes após a disputa da decisão do torneio sul-americano.

As possíveis saídas mais surpreendentes seriam da chamada "Geração 1985". Considerados pilares no elenco rubro-negro, Filipe Luís, Diego Ribas e Diego Alves estariam sendo contestados por alguns dirigentes do clube carioca. Os atletas renovaram recentemente, porém, de acordo com o portal, existe a possibilidade dos jogadores deixarem o Rubro-Negro.

Além deles, outro jogador que esteve em campo na final da competição pode estar de saída. O lateral-esquerdo Renê estaria sendo visto como uma decepção por alguns dirigentes, segundo o portal. Além dele, outros reservas importantes como Gustavo Henrique, Léo Pereira e Vitinho têm chances de deixar o Flamengo. Outro atleta que pode sair da equipe é o jovem atacante Vitor Gabriel, que deve ser emprestado para ganhar experiência.