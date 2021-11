Anitta - fotos reprodução do instagram

Anittafotos reprodução do instagram

Publicado 29/11/2021 09:00 | Atualizado 29/11/2021 09:15

Rio - Um dia após a derrota do Flamengo para o Palmeiras, em Montevidéu, o meia Arrascaeta teria encontrado em uma festa da cantora Anitta a cura para a ressaca pela perda do título da Libertadores. As informações são da jornalista Fabia Oliveira.

fotogaleria

O jogador e a cantora, no entanto, não teriam ficado. Anitta ficou agarradinha em Bruno Montaleone, que interpreta Matheus em 'Verdades Secretas 2', e os dois teriam formado um novo casal no evento.

Porém, a aproximação de Anitta com Arrascaeta aconteceu na semana da final da Libertadores e por conta de uma atitude da cantora. Presente como atração em antes da final da Libertadores, Anitta agitou os torcedores do Flamengo na última quarta-feira.

Tudo porque ao comentar em uma página no Instagram, a cantora se surpreendeu ao se deparar com uma imagem de Arrascaeta, jogador do Flamengo. A carioca perguntou se o uruguaio estava solteiro.



"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu Anitta nos comentários da publicação feita pelo perfil "Choquei". A declaração da cantoria chamou a atenção dos seguidores da página, que já aprovaram o possível "crush". Depois do ocorrido, os dois se seguiram no Instagram.



Um dos principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta, de 27 anos, defende o clube carioca desde 2019. O jogador terminou o seu casamento com Camila Bastini, também nascida no Uruguai.