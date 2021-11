Andreas Pereira - AFP

Andreas PereiraAFP

Publicado 28/11/2021 14:00 | Atualizado 28/11/2021 14:19

Rio - O dia 27 de novembro de 2021 certamente nunca sairá da memória de Andreas Pereira. Em alta com Renato Gaúcho e torcida, o volante do Flamengo se enroscou com a bola, e viu Deyverson sacramentar o título do Palmeiras na Libertadores. Na madrugada de hoje, o ex-Manchester United publicou uma mensagem de desabafo à torcida rubro-negra. Nos comentários, além do suporte de flamenguistas, Andreas recebeu uma onda de apoio de vários jogadores.



"Nação, estou aqui com coração apertado! Hoje eu errei! Não faltou vontade, raça... e nunca vai faltar! Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses 3 meses me acolheu na família Flamengo com tanto carinho! Peço desculpas pelo erro de hoje! Eu prometo, vou reconquistar vocês!", publicou Andreas Pereira.



Entre os futebolistas, os brasileiros Neymar, Kaká, Richarlison e Rafael Alcântara se solidarizaram com o meia do Flamengo. Memphis Depay, jogador do Barcelona, foi mais um a enviar uma mensagem de carinho a Andreas Pereira.



"Levante a cabeça, meu amigo! O futuro é brilhante!", enviou Depay.



"Um erro não define quem você é, meu irmão. Desde que chegou, mostrou sua humildade e cumplicidade. Uma honra ser teu amigo. Conta comigo sempre, meu mano. Te amo! Você nos ajudou demais a chegar até aqui. Então, hoje perdemos juntos", postou Rodinei.



"Te amo, meu irmão! Estou sempre contigo", escreveu Matheuzinho.



"Pra cima , meu mano! Estamos juntos", completou o lateral-direito.



Arthur, da Juventus, Eric Bailly, do Manchester United, Gabriel Boschilia, do Internacional, Douglas Costa, do Grêmio, e Richarlison, do Everton e da Seleção Brasileira, também comentaram a publicação. (Veja abaixo):