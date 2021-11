Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rio - A temporada de 2021, que deverá terminar sem títulos de grande expressão para o Flamengo, pode iniciar uma reformulação no clube carioca. O jornalista Renato Maurício Prado acredita que dois titulares do Rubro-Negro devem encerrar o seu ciclo, após a perda da Libertadores para o Palmeiras.

"Acabou o tempo do Renato [Gaúcho], não dá mais. E vou dizer mais, acabou também o tempo da Geração 85 [como ficou conhecido o trio Diego Alves, Filipe Luis e Diego]. Deu, não dá mais. Não dá mais. Não adianta querer achar que vão continuar jogando. Filipe Luis hoje, que é um jogador que admiro e respeito muito, simplesmente deixou claro que o estado físico dele já não dá mais. Não dá para contar com o Filipe Luis em uma próxima temporada inteira. Ele está estourando toda hora. (...) O físico dele já não aguenta mais. Diego Alves fez uma linda defesa, mas, para mim, falhou no gol, no primeiro. A bola passa por baixo do corpo do Diego Alves, saltou atrasado", afirmou em texto publicano no portal "UOL".

Diego Alves e Filipe Luís são titulares do elenco do Flamengo e Diego Ribas é opção no banco, mas também é uma estrela do elenco. Os jogadores foram importantes na conquista da Libertadores de 2019. Renato apontou uma solução para que seja respeitada a história dos atletas no clube carioca.



"Acho que a Geração 85 tem de ser... 'Olha, muito obrigado'. Filipe Luis, Diego Ribas, se quiserem ficar na comissão técnica do próximo técnico, como observadores, como caras que vão se preparar para a carreira de treinador, tudo bem. 'Diego Alves, agora vou contratar um grande goleiro. Se quiser, você fica no banco desse grande goleiro'. Porque não dá mais a Geração 85. O Flamengo foi campeão em 2019, nós estamos em 2021, entrando em 2022. Até quando vai ficar esticando essa Geração 85? Não tem como", disse.