Publicado 29/11/2021 15:20

Rio - O narrador Luís Roberto criticou a demissão do técnico Renato Gaúcho no Flamengo, no "Seleção SporTV", do Grupo Globo. O Rubro-negro anunciou o desligamento do treinador, nesta segunda-feira, após a derrota para o Palmeiras, na final da Libertadores.

"Beira ao inacreditável o que acontece no Flamengo desde a saída de Jorge Jesus. Porque, o Renato, depois de tudo que foi feito para a contratação do treinador, fica apenas 3 meses no clube. Ou seja, não tinha projeto nenhum. Foi na base do: ‘Venha aqui toma chopp com os caras e de um jeito de ganhar tudo’. Fala sério”, disse o narrador Luís Roberto no 'Seleção SporTV'.



O técnico Renato Gaúcho comandou o Flamengo em 38 partidas, com 25 vitórias, oito empates, cinco derrotas e um aproveitamento de 72,8%. Ao longo do trabalho, acumulou eliminações na Copa do Brasil para o Athletico-PR, vice da Libertadores para o Palmeiras e a permanência na segunda colocação com uma distância de 11 pontos para o líder Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.