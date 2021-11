Renato Gaúcho - AFP

Rio - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (20) a demissão do técnico Renato Gaúcho. Após derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, sábado, o treinador não resistiu à cobrança interna e da torcida e deixou o cargo em comum acordo com o clube, que informou a decisão nas redes sociais.

A demissão aconteceu durante uma conversa agendada para o início desta tarde entre dirigentes e o treinador, e a decisão já era esperada diante do ambiente conturbado. O contrato era válido até o fim do ano e dificilmente seria renovado mesmo em caso de título da Libertadores. Com a derrota, a solução foi encerrar antecipadamente até para poupar Renato de um novo encontro com a torcida no Maracanã.

O técnico tinha contrato com o Flamengo até o fim do ano, mas as partes chegaram a um acordo e o clube carioca será comandado nas últimas rodadas do Brasileiro por Maurício Souza. O Rubro-Negro tem chances remotas de título da competição.



Ex-jogador do Flamengo, Renato Gaúcho comandou o Rubro-Negro pela primeira vez. Ele assumiu a equipe em julho. No total, comandou o clube carioca em 38 jogos, com 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 72,8%.