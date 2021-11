David Luiz abre o jogo sobre derrota na Libertadores e manda recado à torcida do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/11/2021

Rio - O zagueiro David Luiz se pronunciou sobre a derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Palmeiras, na final da Libertadores, no último sábado. O jogador, em suas redes sociais, nesta segunda-feira, afirmou que "não tem dúvidas de que fez a escolha certa" e exaltou o trabalho do ex-técnico Renato Gaúcho.

"Não tenho dúvidas que fiz a escolha certa, o que já vivi neste clube em tão pouco tempo é inexplicável! Ainda dói ter perdido essa final, mas tenho certeza que o sabor das glórias futuras serão maiores! Nação vocês merecem mais e terão mais! Levantar a cabeça e continuar trabalhando, e a todos que amam este clube de corpo e alma meu mto obrigado! E ao Renato Gaúcho fica aqui minha admiração, respeito e agradecimento a ele e toda a comissão! Deus abençoe muito vocês!", disse o zagueiro David Luiz no Instagram.



O Flamengo encara o Ceará, nesta terça-feira (30), às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição, o Rubro-negro ocupa a segunda colocação e soma 67 pontos, 11 a menos que o líder, Atlético-MG.