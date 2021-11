Edmundo acertou com a Band - Divulgação/Band

Publicado 29/11/2021 17:50

Rio - O Flamengo foi derrotado na final da Libertadores e o técnico Renato Gaúcho recebeu muitas críticas. No entanto, para a grande maioria dos torcedores e analistas esportivos, o comandante não errou ao entrar com Arrascaeta na vaga de Michael. Porém, para Edmundo, o treinador deveria ter mantido o ex-jogador do Goiás na equipe titular.

"O Renato (Gaúcho) transferiu a responsabilidade. Eu tenho certeza que, em sã consciência, ele queria escalar o Michael. Mas ele transferiu a responsabilidade. Com certeza seria pior para o Palmeiras se ele colocasse o Michael", afirmou o comentarista da Band.

Michael entrou na segunda etapa e teve uma grande chance de marcar o segundo gol do Flamengo na partida, que naquela altura colocaria a equipe carioca na frente. O Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, com gol de Deyverson na prorrogação.