Publicado 29/11/2021 16:49

Rio - O nome de Marcelo Gallardo parece ser a prioridade no Flamengo para assumir o comando técnico do clube carioca em 2022. De acordo com informações da "ESPN", o argentino se tornou o "Plano A" do Rubro-Negro que irá com Maurício Souza, auxiliar-técnico, para as últimas rodadas do Brasileiro. No entanto, não será tarefa simples seduzir o técnico do River Plate.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Gallardo teria feito exigências para aceitar alguma oferta do futebol brasileiro. "Ele será seduzido por um projeto de três anos de contrato. Além de técnico, quer ser o manager, uma espécie de dono do clube. Autonomia para mandar nas categorias de base, futebol profissional, contratação de jogadores", disse.

A saída de Renato Gaúcho foi ser selada nesta segunda-feira após reunião da cúpula de futebol rubro-negro. Treinador do River há sete anos, Gallardo falou em tom de despedida após conquistar o título do Campeonato Argentino na última semana.



"É a primeira vez que meu contrato termina (sem renovar). Dei tudo a este clube até hoje. Acho que mereço a possibilidade de pensar. Agora vou analisar, repensar. O clube não merecia minha cabeça em outro lugar", afirmou.

Pelo River Plate, o ex-jogador já fez história como técnico. Ao todo, são 13 títulos em sete anos comandando o clube argentino. Os principais foram as Libertadores conquistadas em 2015 e 2018. Além disso, Gallardo venceu três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas do país e um Campeonato Argentino.