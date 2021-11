Memes: Renato Gaúcho deixou o comando do Flamengo - Reprodução

Memes: Renato Gaúcho deixou o comando do FlamengoReprodução

Publicado 29/11/2021 15:44

Rio - Renato Gaúcho não é mais o técnico do Flamengo. Em "comum acordo", ele deixa o time carioca após fracasso na final da Copa da Libertadores, diante do Palmeiras, sábado, em Montevidéu, no Uruguai, com derrota por 2 a 1. Ele já vinha sofrendo bastante pressão dentro do clube e a postura desanimada diante do Grêmio, no qual não vibrou com os gols do time e depois foi acusado de ter "entregado" o empate aumentaram bastante a cobrança pedindo sua saída. A saída do técnico gerou memes nas redes sociais.