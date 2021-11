Rebeca Andrade renovou contrato com o Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Publicado 29/11/2021 18:56

Rio - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato da ginasta Rebeca Andrade, ginasta que fez história em Tóquio ao conquistar a primeira medalha de ouro olímpica da história ginástica artística feminina. O novo vínculo tem duração até o final de 2024. Com isso, ela disputará a Olimpíada de Paris mais uma vez como atleta rubro-negra.

O anúncio foi realizado pelo perfil oficial dos esportes olímpicos do Flamengo no Twitter, com fotos e vídeos do momento da assinatura do novo contrato. Depois de posar ao lado do presidente Rodolfo Landim, a ginasta comemorou o acordo.

— Foi o Flamengo que conseguiu desenvolver todo o meu talento e potencial. Então, esta sendo um prazer está iniciando uma segunda parte dessa história com o clube. Assino esse novo contrato com muito orgulho espero que continuar aqui por muitos e muitos anos— disse Rebeca ao site oficial do Flamengo.