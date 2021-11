Abel Ferreira conquista Libertadores pela segunda vez seguida - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 29/11/2021 18:01

Rio - Sonho antigo do Flamengo, o técnico Carlos Carvalhal, do Braga, de Portugal, voltou a ser especulado no clube após a demissão de Renato Gaúcho. Desde o ano passado no radar da diretoria, o português fez questão de parabenizar o compatriota Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, pelo título da Libertadores conquistado contra o Rubro-Negro no último sábado.

Além de Abel, Carlos Carvalhal celebrou a conquista do também português Leonardo Jardim na Liga dos Campeões Asiática, pelo Al-Hilal, dos Emirados Árabes, após vitória por 2 a 0 sobre o Steelers, da Coreia do Sul.

— Quero congratular a vitória do Abel Ferreira, que foi meu jogador no Sporting e acaba de voltar a vencer uma grande competição internacional. Os meus parabéns ainda ao Leonardo Jardim, que é igualmente meu amigo e também venceu uma grande prova internacional. São títulos que prestigiam o futebol português — disse Carvalhal.

O discurso do técnico aconteceu nesta segunda-feira (29), durante coletiva de imprensa que antecede a partida do Braga contra o Vizela, terça-feira, pelo Campeonato Português. Carvalhal tem contrato com o Braga até junho do ano que vem e é apontado como um dos favoritos da diretoria do Flamengo para assumir o cargo.