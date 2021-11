Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/11/2021 19:56 | Atualizado 29/11/2021 19:58

Rio - Em busca de um novo técnico, a diretoria do Flamengo monitora diversos nomes, seja do cenário nacional ou internacional. De acordo com a "ESPN", o nome de Maurício Barbieri, técnico do RB Bragantino, agrada a cúpula rubro-negra, mas a falta de experiência deve impedir retorno.

Maurício Barbieri, de 40 anos, teve passagem pelo Flamengo no início de 2018 como técnico interino e chegou a assumir como treinador efetivado até setembro do mesmo ano. Considerado um profissional estudioso e bom de grupo, o comandante faz sucesso em Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. Neste ano, disputou a final da Sul-Americana contra o Athletico-PR, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Furacão, de Alberto Valentim, saiu vitorioso com o gol do meia-atacante Nikão.

Por ora, o foco da diretoria rubro-negra é de buscar um técnico experiente e que passe confiança para a próxima temporada. O nome da vez é de Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, que recentemente afirmou que chegou a um "momento difícil", após conquistar o Campeonato Argentino, na última semana. O comandante tem contrato com o River até dezembro deste ano e não garantiu a permanência.