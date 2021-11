Andreas Pereira - Reprodução

Publicado 29/11/2021 18:20

Rio - A falha de Andreas Pereira na final da Libertadores que resultou no gol do título do Palmeiras fez com que o jogador ficasse arrasado no vestiário após o ocorrido. Preocupado com o futuro do meia, o Flamengo ofereceu suporte psicológico para que o lance não atrapalhe a carreira do atleta. As informações são do portal "globoesporte.com".

Reforço contratado pelo Flamengo no meio do ano, Andreas Pereira é visto como um dos jogadores de maior potencial no atual elenco. Horas após a falha e a derrota na decisão, o jogador se pronunciou nas redes sociais.

"Nação, estou aqui com coração apertado! Hoje eu errei! Não faltou vontade, raça… e nunca vai faltar! Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses 3 meses me acolheu na família com tanto carinho! Peço desculpas pelo erro de hoje! Eu prometo, vou reconquistar vocês", escreveu.

Andreas Pereira recebeu apoio de jogadores do Flamengo e também de astros do futebol internacional. O jogador, de 25 anos, está emprestado até o meio do ano que vem e pertence ao Manchester United.