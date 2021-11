Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 29/11/2021 16:23 | Atualizado 29/11/2021 16:23

Rio - Após ser vice-campeão da Libertadores da América, no último sábado (27), na derrota por 2 a 1 diante do Palmeiras, o Flamengo já pensa em liberar alguns nomes do seu atual elenco para a próxima temporada.

Um deles é o zagueiro Bruno Viana, de 26 anos. Contratado com opção de compra no valor de R$ 43 milhões, o defensor, que chegou ao Rio de Janeiro como a salvação do sistema defensivo rubro-negro, não teve sucesso na Gávea.

Apesar disso, Bruno Viana vai permanecer no futebol brasileiro. Segundo o jornal A Bola, de Portugal, o defensor não pretende deixar o país, já que tem o desejo de vingar no Brasil.

Com a camisa do Flamengo, Bruno disputou 35 partidas, marcando apenas um gol. Na carreira, o jogador, revelado pelo Cruzeiro, também passou por Braga, de Portugal, e Olympiacos, da Grécia.