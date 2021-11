Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Vidal pode ficar livre para tomar 'cafezinho' com Marcos Braz em janeiroAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/11/2021 15:20 | Atualizado 29/11/2021 15:21

Rio - Após a saída de Renato Gaúcho do Flamengo, um novo nome para assumir o comando do clube carioca já é discutido. A contratação de um técnico estrangeiro é a preferência dos torcedores, porém, para que isso aconteça, o Rubro-Negro precisará investir mais que nas últimas contratações para fechar com um nome de peso. De acordo com as informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o departamento de futebol rubro-negro deseja voltar ao que era destinado ao treinador e sua equipe antes da pandemia.

No entanto, para que isso aconteça, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, precisa autorizar. Com a queda das receitas por conta da pandemia, o Rubro-Negro reduziu os investimentos na comissão técnica. Por conta disso, o clube carioca não conseguiu substituir Jorge Jesus pelo também português Leonardo Jardim em 2020.

Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho foram contratados por fazerem parte da realidade financeira do Flamengo pós-pandemia. Nos tempos de Jorge Jesus, o clube carioca investia, na comissão técnica, algo em torno de 4 milhões de euros e 5 milhões de euros por ano, ou aproximadamente R$ 30 milhões por temporada.