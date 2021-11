Maurício Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/11/2021 19:10

Rio - Tentando seguir a vida após perder a decisão da Libertadores para o Palmeiras, no último sábado, e a saída de Renato Gaúcho, o Flamengo divulgou nesta segunda-feira os relacionados para a partida contra o Ceará, nesta terça, no Maracanã. O Rubro-Negro terá alguns desfalques importantes no duelo.

Confira os relacionados para a partida contra o Ceará pelo Brasileirão. #VamosFlamengo pic.twitter.com/WQQK712Yo3 — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2021 David Luiz, Rodrigo Caio, Isla, Arão e Filipe Luís estão fora da lista de jogadores que estarão à disposição para a partida. Até o momento, o Flamengo não deu detalhes sobre a situação dos atletas, mas vale lembrar que Isla e Filipe Luís deixaram o campo após se machucarem na decisão da Libertadores.

Na partida desta terça, o Flamengo já será comandado por Maurício Souza. Ele seguirá como técnico até o fim do Brasileirão.