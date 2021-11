Flamengo perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 - AFP

Publicado 28/11/2021 11:23

Rio - O Flamengo perdeu o título da Libertadores para o Palmeiras e forças sobrenaturais já haviam avisado ao torcedor rubro-negro que a taça não viria para o Rio de Janeiro. Em matéria publicada pelo Jornal O Dia , tanto a numeróloga e astróloga, Helenyce Bueno, quanto a taróloga Mística Rodrigue haviam afirmado que o Palmeiras estava bastante perto do título da competição sul-americana.

Em participação no canal do Youtube, Bolados FC, Helenyce Bueno, foi taxativa: o título da Libertadores de 2021 não será conquistado pelo Flamengo. Além disso, ela também opinou que o Grêmio irá conseguir se livrar do rebaixamento para a Série B.



A taróloga Mística Rodrigues, que tem um carinho pelo Flamengo, apontou que a situação do clube carioca era complicada. Para ela, o Rubro-Negro iria sair atrás do placar, o que se concretizou, e para ficar com o título, teria que buscar uma reação similar a de 2019, o que acabou não ocorrendo.

"Os búzios mostram um jogo muito disputado entre as duas equipes. Partida para ficar marcada. Consigo ver o Palmeiras favorito e deve conquistar o título. A equipe está mais equilibrada. O que consigo ver de chance de título para o Flamengo é um roteiro parecido com o de 2019. Só vence o Palmeiras se for de virada e com os caminhos se abrindo nos minutos finais do jogo", disse a taróloga em contato com o Jornal O Dia.