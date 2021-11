Flamengo e Palmeiras decidirão a Libertadores no sábado - Reprodução

Publicado 23/11/2021 12:14

Rio - O Flamengo decide a final da Libertadores no próximo sábado. Após momentos de dificuldades na temporada, o torcedor do clube carioca está animado por conta das últimas vitórias no Brasileiro. No entanto, no que depender do mundo místico, as notícias não são muito boas para o clube carioca.

Tanto a a numeróloga e astróloga, Helenyce Bueno, quanto a taróloga Mística Rodrigues, acreditam que o título está mais próximo do Palmeiras. Para conquistar o título da competição sul-americana, o Flamengo terá que superar forças que transcendem a natureza humana.

Em participação no canal do Youtube, Bolados FC, Helenyce Bueno, foi taxativa: o título da Libertadores de 2021 não será conquistado pelo Flamengo. Além disso, ela também opinou que o Grêmio irá conseguir se livrar do rebaixamento para a Série B.

A taróloga Mística Rodrigues, que tem um carinho pelo Flamengo, aponta que a situação do clube carioca é complicada. Para ela, o Rubro-Negro irá sair atrás do placar na decisão e para ficar com o título, terá que buscar uma reação similar a de 2019, quando derrotou o River Plate de virada na final e conquistou a Libertadores.

"Os búzios mostram um jogo muito disputado entre as duas equipes. Partida para ficar marcada. Consigo ver o Palmeiras favorito e deve conquistar o título. A equipe está mais equilibrada. O que consigo ver de chance de título para o Flamengo é um roteiro parecido com o de 2019. Só vence o Palmeiras se for de virada e com os caminhos se abrindo nos minutos finais do jogo", disse a taróloga em contato com o Jornal O Dia.