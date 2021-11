Michael fez dois gols contra o Palmeiras no Allianz Parque - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/11/2021 17:42

O jogo final da Libertadores 2021, entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado, dia 27 de novembro, pode confirmar uma bolada para um dos clubes brasileiros. Em Montevidéu, no Uruguai, o estádio Centenário será palco da decisão da competição. E, quem levar o título da Libertadores, receberá uma premiação que ultrapassa os 120 milhões de reais.



A Fase de Grupos, que possui três jogos em casa e outros três fora, totaliza 3 milhões de dólares aos clubes que participam. Nas Oitavas de final, os 16 classificados ganham mais US$ 1,05 milhões cada. O valor aumenta nas Quartas: as equipes vencedoras receberam outros US$ 1.5 milhão. Os semifinalistas já garantem no bolso 2 milhões de dólares.



A final, que será às 17h (horário de Brasília), justifica o desejo das equipes pela Glória Eterna. Além da taça da Libertadores e o título de ser o melhor time da América Latina, o vencedor recebe US$ 15 milhões de dólares (cerca de R$ 84,1 milhões).



O vice-campeão levará para casa 6 milhões de dólares (R$ 33,6 milhões). Ou seja, mesmo sendo segundo colocado, Flamengo ou Palmeiras arrecadará pelo menos uma quantia de R$ 73 milhões ao longo da Libertadores. O total varia conforme o preço do dólar.



Durante a pandemia, algumas partidas aconteceram ainda com portões fechados. No entanto, em outras temporadas passadas, os valores arrecadados por todo o envolvimento do clube campeão podem ter ido além deste quantia, afinal, junta-se ao montante o dinheiro da bilheteria dos jogos.

Portanto, são cerca de R$ 126 milhões dados pela Conmebol em premiação. Vale lembrar que o vitorioso, Palmeiras ou Flamengo, terá uma vaga garantida no Mundial de Clubes, no Qatar. O inglês Chelsea já está classificado por ter vencido a Liga dos Campeões.



Entenda abaixo como funciona o sistema de premiação da Libertadores:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16 milhões)

Oitavas de final: US$ 1.05 milhão (R$ 5 milhões)

Quartas de final: US$ 1.5 milhão (R$ 8 milhões)

Semifinal: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões)

Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 33 milhões)

Campeão: US$ 15 milhões (R$ 84 milhões)