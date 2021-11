Felipe Melo - DIVULGAÇÃO PALMEIRAS

Publicado 23/11/2021 14:48

Rio - Entre os personagens que vão estar em campo na final da Libertadores no próximo sábado, Felipe Melo talvez seja um dos mais emblemáticos. Revelado na base do Flamengo, o meia fazia juras de amor ao clube carioca, porém, quando retorno ao Brasil, fechou com o Palmeiras. No Verdão, ele conquistou quase tudo: Estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Sua permanência no clube paulista em 2022 é incerta, porém, ele se mantém focado em conquistar mais uma taça para o Verdão.

"Esta é uma resposta para depois do jogo. Final não se joga. Final se ganha", disse o veterano em entrevista á Folha de S. Paulo, após ser questionado pela reportagem sobre se o Palmeiras está mais preparado hoje que estava na final do ano passado contra o Santos.

Bastante polêmico, Felipe Melo costuma falar sobre política. Defensor de Jair Bolsonaro, o volante pregou o fim da polarização, independente da visão ideológica que qualquer brasileiro possa ter.

"Sou de direita. Não tenho problema em quem votou no Bolsonaro ou na [ex-presidente] Dilma [Rousseff]. Tem de ser respeitado. Deus, que é o criador, me deu o livre arbítrio. Não vou responder [o que pensa sobre o governo]. Se tiver de votar no Bolsonaro, vou votar normalmente, mas isso trouxe para a gente uma guerra política muito triste", disse.