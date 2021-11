Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/11/2021 14:02 | Atualizado 23/11/2021 14:06

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o mercado já vem se movimentando para 2022. De acordo com o jornalista italiano Rudy Galetti, o Al-Nassr, da Arábia Saudita tem interesse na contratação do meia uruguaio Arrascaeta. Segundo o profissional, o clube do Oriente Médio já teria feito inclusive uma oferta pelo jogador.

Arrascaeta, no entanto, está muito próximo de renovar o seu contrato com o Flamengo. Após meses de negociação, o uruguaio deverá sacramentar a renovação do seu vínculo com o clube carioca por mais três anos, com valorização salarial. O atual contrato vai até dezembro de 2023, e o novo compromisso será até dezembro de 2026.

Durante esses meses de conversas, o representante do meia exigia que o Flamengo comprasse os 25% do atleta que ainda estão ligados ao time uruguaio. O clube, por entender que o momento financeiro não era para grandes investimentos, por conta da queda de receita ocasionada pela pandemia da Covid-19, não concordava com o pedido do empresário.

Fato é que a renovação de Arrascaeta está perto de ser fechada depois de quase um ano com muitas idas e vindas. A ver quando o jogador irá dar a canetada para que o clube comemore mais tempo do craque uruguaio no Ninho do Urubu.