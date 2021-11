Torcida do Flamengo vai ao Ninho do Urubu se despedir do time antes do embarque para o sul. - Reginaldo Pimenta

Publicado 23/11/2021 13:33 | Atualizado 23/11/2021 15:12

Rio - O Flamengo terá tudo para se sentir em casa na final da Libertadores contra o Palmeiras, no próximo sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu. De acordo com o "UOL", até o momento, o número de torcedores rubro-negros que compraram ingressos para a decisão é quase o dobro em relação aos paulistas.

Ao todo, cada clube recebeu cerca de 12 mil ingressos para suas torcidas, que ficarão atrás dos gols. O Palmeiras ainda não vendeu todos os seus bilhetes e chegou a liberar a comprar de até quatro entradas para sócios-torcedores. Há ainda os setores no meio do campo, vendidos pela Conmebol, onde as torcidas ficarão misturadas.

Recentemente, a Conmebol conseguiu a liberação de 100% do Estádio Centenário para a decisão. A expectativa é de 60 mil torcedores.