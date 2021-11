Deivid - Gilvan de Souza/ Flamengo / Divulgação

Publicado 23/11/2021 13:16

Rio - O atacante Deivid chegou ao Flamengo em 2010 cercado de expectativa após boa passagem pelo Fenerbahçe, da Turquia. No entanto, não teve um bom desempenho e não deixou saudades na torcida rubro-negra. Em entrevista ao "Arena SBT" na última segunda-feira, o ex-jogador foi sincero ao ser perguntado sobre sua passagem na Gávea.

"Fiquei dois anos sem receber no Flamengo. Fui para o Flamengo realizar um sonho de criança. Morava no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, sempre apaixonado pelo clube. Fui para realizar um sonho", iniciou Deivid.

"Eu me arrependi porque o momento não era o ideal. Porque o time estava desmanchando. Tive o convite para ir para o Corinthians. Não fui porque já tinha uma história, não queria apagar. Já estava com 30 anos e não ia render o que rendi com 20", completou.

Com a camisa do Flamengo, Deivid disputou 94 partidas e marcou 31 gols.