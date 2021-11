Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 23/11/2021 09:00 | Atualizado 23/11/2021 09:08

Rio - Durante a última janela de transferências do futebol europeu, o nome do meia Thiago Mendes, do Lyon, foi ventilado no Flamengo. O Rubro-Negro chegou a negociar com o atleta, mas a contratação acabou não acontecendo. Porém, o sonho do jogador em jogador no clube carioca não acabou. De acordo com informações do portal "GaveaNews", o atleta pode pintar no Flamengo no ano que vem.

De acordo com o site, o Flamengo segue em contato com o meia e uma atitude do jogador pode mudar rumo das coisas na próxima janela de transferências. Sem espaço no time titular do Lyon, Thiago Mendes está insatisfeito com sua situação e pretende forçar uma saída do clube francês em janeiro do próximo ano.

A avaliação é de que o Flamengo precisa de mais opções para a posição. Atualmente, o clube carioca conta com Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Diego Ribas e Piris da Motta para a função. No entanto, Thiago e Andreas tem contrato somente até o meio do ano que vem e Piris não faz parte dos planos do Flamengo para 2022.

Thiago Mendes, de 29 anos, foi revelado pelo Goiás e defendeu o São Paulo até 2017. Ele acabou se transferindo para o Lille naquela temporada. Em 2019, o jogador foi contratado pelo Lyon.