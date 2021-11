Renato Gaúcho, técnico do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/11/2021 16:31 | Atualizado 22/11/2021 16:32

Rio - Nesta terça-feira (23), o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro em partida atrasada válida pela segunda rodada. Os comandados de Renato Gaúcho enfrentem o Grêmio e será o último duelo antes da grande final da Libertadores.

Às vésperas do confronto contra o Tricolor, o presidente da Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos, Alex Bagé, se envolveu em uma polêmica, incitando a violência por parte dos jogadores gremistas contra o clube carioca.

"A primeira eu chego arrepiando, porque primeiro, o árbitro não expulsa ninguém, pode dar um tiro no cara com 40 segundos de jogo que o arbitro não expulsa, isso parece regra da FIFA. Dá uma arrepiadinha e vai no ouvido do querido: 'Filho, tu está a quatro dias da final da Libertadores, então seguinte, sai daqui de perto. Não vai mudar em nada sua vida esse jogo. Vaza daqui porque tu tem a vida inteira ela pela frente.' Resolve… (se for um garoto) aí tu arrepia ele, mais fácil ainda amedrontar a garotada. Arrebenta o tornozelo dele e ele não joga mais", disse Alex, no "Sala de Redação".

Pensando em preservar seus principais jogadores para a final da Libertadores, no próximo sábado (27), Renato Gaúcho já confirmou para o duelo contra o Grêmio a utilização de uma equipe alternativa.

Vale lembrar que o Grêmio ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro e caminha com dificuldade na luta contra o rebaixamento. A bola rola na partida contra o Flamengo às 21h, na casa da equipe gaúcha.