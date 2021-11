Andreas Pereira fez um belo gol contra o Interncional - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/11/2021 15:35 | Atualizado 22/11/2021 15:37

Rio - A estreia de Andreas Pereira no Flamengo não completou nem três meses, mas já deu tempo suficiente para cair nas graças dos rubro-negros e diminuir a saudade de Gerson. Emprestado pelo Manchester United, da Inglaterra, o volante não demorou para se adaptar ao futebol brasileiro e, em 21 jogos, lidera estatísticas importantes no time e marcou cinco gols, igualando seu recorde em uma temporada.

De nacionalidade brasileira, mas nascido na Bélgica, Andreas foi tratado como grande promessa desde a adolescência, mas não e firmou nos grandes clubes europeus. Seu melhor desempenho, até então, tinha sido no Granada, da Espanha, onde marcou cinco gols e deu três assistências em 40 jogos. No Flamengo, precisou de pouco mais da metade igualar o número de tentos, mas com apenas um passe para gol.

O poder de criação impressiona, tanto que, no Campeonato Brasileiro, ele é o líder de passe decisivos (25) no elenco desde a sua estreia, de acordo com o 'Sofascore', portal especializado em estatísticas. Além disso, é quem tem mais chutes na trave (3), chutes de fora da área (18) e o segundo em dribles certos (26). Como se não bastasse, ainda quebrou o jejum de três anos sem gols de falta do Rubro-Negro.

Perigoso no ataque e seguro na defesa. A aplicação tática é outra virtude que Andreas tem mostrada desde sua chegada. De lá para cá, ele também lidera o número de desarmes (23) e bolas recuperadas (80) do time no Brasileirão. Não à toa, tornou-se titular indiscutível onde quer que jogue. A posição preferida é segundo volante, mas pode atuar como meia centralizado ou nas pontas.