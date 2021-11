Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/11/2021 16:36

Rio - A torcida do Flamengo se empolgou com o possível retorno do zagueiro Pablo Marí, que está atualmente no Arsenal. De acordo com o jornalista Gustavo Henrique, do canal "Dando Choque", no YouTube, o jogador não está "descartado" pela diretoria rubro-negra.

Por outro lado, nas redes sociais, os torcedores rubro-negros começaram a se mobilizar por um possível retorno do jogador espanhol, que tem contrato com os Gunners, até 2024. Pelo clube inglês, o atleta chegou com moral após conquistas no Flamengo, mas não conseguiu se firmar na equipe titular.

O Rubro-negro conta com David Luiz, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Gustavo Henrique para o setor defensivo. Alguns torcedores chegaram a sonhar com um possível esquema com três zagueiros, para poder usufruir da qualidade técnica de quase todos os atletas.

Imagina o cenário onde o Flamengo traz o Pablo Marí de volta e joga com 3 zagueiros com Rodrigo Caio e David Luiz além do Pablo…



Ia ser lindo demais, cara… — Flamenguismo (@flamenguismo_) November 21, 2021

"Pablo Marí podendo voltar ano que vem?! "



Flamengo só pode tá querendo fazer eu ter um ataque cardíaco de ansiedade e ilusão!!! — Lucas Moutinho Monteiro (@LucasMoutinhoM) November 22, 2021

"Flamengo não descarta buscar Pablo Marí ao término da temporada."



Eu: pic.twitter.com/zG3KZI32Cr — Letícia (@L_Goetten) November 22, 2021 Irmão a gente jogou essa temporada com gustavo Henrique, Léo Pereira e BRUNO VIANA se eu não aceitar o Pablo mari de volta eu tenho q ser internado https://t.co/WgyHeJ6XBO — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) November 22, 2021

David Luiz + Rodrigo Caio + Pablo Marí = melhor zaga da américa do sul mané, seria um sonho — RenanFla (@Masterbrother_) November 22, 2021

Se o Pablo Mari voltar pro Flamengo eu busco ele no aeroporto



Maluco me faz chorar todos os dias de saudade — Argentino (@Argentinocrf) November 21, 2021