A HQ "Zico - 50 anos de futebol (em quadrinhos)" inicia as vendas em 13 de dezembroDivulgação

Publicado 22/11/2021 15:46

Grande ídolo da torcida do Flamengo, Zico ganhou uma história em quadrinhos para homenagear os seus 50 anos de estreia como profissional. A HQ já está em pré-venda no site da Loja do Zico e terá seu lançamento oficial em 13 de dezembro, quando o Rubro-Negro completa 40 anos do título mundial.

A HQ "Zico - 50 anos de futebol (em quadrinhos)", da Ultimato do Bacon Editora, conta com fatos narrados pelo próprio ídolo. A vida do Galinho de Quintino será retratada pelo quadrinista Flávio Soares, com textos e argumentos preparados por Bruno Neves e Alexandre Baptista e arte-final e cores de Samuel Bono.



A ideia da HQ para comemorar os 50 anos do início de carreira, em 29 de julho de 1971, aos 18 anos, é mostrar momentos marcantes do ídolo rubro-negro nos gramados, além de bastidores como preleções e vestiário. A revista terá 56 páginas em formato americano (17 x 25 cm).