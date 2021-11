Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Publicado 22/11/2021 10:32

Rio - O meia Felipe Melo, de 38 anos, tem o seu futuro indefinido no Palmeiras. E de acordo com a "Gaúcha ZH", o veterano poderá mudar de lado após a final da Libertadores, que acontece no próximo sábado. O Flamengo teria interesse em contratar o jogador, que foi revelado pelo próprio clube carioca.

Além do Rubro-Negro, o Fluminense, o Internacional e o São Paulo estariam monitorando o jogador. Do exterior, Galatasaray e Boca Juniors também se encontram interessados, com o clube da Turquia desejando que o brasileiro retorne para que sua aposentadoria ocorra na Europa.

"O Felipe Melo é um grade jogador. Tenho muito carinho e admiração por ele. Se eu for eleita presidente do Palmeiras, vou conversar com a comissão técnica para decidir a respeito do futuro dele. Essa renovação tem que ser uma decisão técnica", afirmou Leila Pereira, eleita presidente do Palmeiras neste fim de semana, à “Rádio Capital”.



Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e conquistou um Brasileiro, uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo clube paulista. No Brasil, além do Verdão, ele atuou por Flamengo, Grêmio e Cruzeiro.