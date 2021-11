Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/11/2021 10:00

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo nas últimas partidas, o atacante Michael já projeta o seu futuro no futebol. Com apenas 25 anos, o jogador não deverá seguir em campo por mais um década. Em entrevista ao programa da Rede Globo, "Esporte Espetacular", ele afirmou que pretende se aposentar no máximo com 34 anos.

"Eu pretendo parar de jogar bola com 33/34 anos. Depois disso eu quero fazer missões, ajudar crianças, orfanatos, casas de recuperação, como eu já faço, o meu maior sonho é esse", afirmou o atacante, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Nas graças dos torcedores do Flamengo, o atacante explicou uma expressão que vem sendo utilizada pelos rubro-negros, quando ele tem uma boa atuação pelo clube carioca.

"O Gabi já tinha música: ‘Quando tô loiro, esquece’. Falei para ele que não era bonito e os caras me chamaram de feioso. E aí ficou: ‘Quando tô feio, esquece’ (…) O clube me ajudou, depois de tudo que eu passei, estar vivendo esse momento é maravilhoso. Aprendi a me amar, me respeitar e me valorizar. Amava mais os outros e fazia mais para os outros do que para mim", disse.