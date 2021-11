Renato Gaúcho Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/11/2021 14:30

Rio - O comentarista Leonardo Bertozzi, da "ESPN", criticou a declaração do técnico Renato Gaúcho, do Flamengo, sobre a situação da equipe no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, no último domingo, o treinador disse que os "erros" de arbitragem impediram o título do Rubro-negro na competição.

"Qualquer pessoa que tente atribuir a diferença do Atlético na liderança para a arbitragem, como o Renato Gaúcho tentou fazer na coletiva, está bem desconexa da realidade. 74 pontos é a segunda melhor campanha da história e só perde para o Flamengo de 2019, que é um time histórico. Qualquer pessoa que tente minimizar o campeonato do Atlético tem uma desconexão da realidade que não tem nem nome", disse o comentarista Leonardo Bertozzi, no Linha de Passe, da ESPN.

Nesta terça, o Flamengo enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 21h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 66 pontos.