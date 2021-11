Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Publicado 22/11/2021 12:19

Rio - De olho na próxima temporada, o Flamengo busca reforços, mas também está se desfazendo de jogadores que não fazem parte do planejamento. Um deles é o volante Maycon. O jogador, de 19 anos, deixou o clube carioca e irá defender o Ceará no ano que vem. As informações são do portal "Flazoeiro".

No acordo feito com o time cearense, o clube carioca ficou com uma porcentagem do jogador. Maycon tinha contrato com o Flamengo até 2022, mas acabou liberado. O volante estava no clube carioca desde 2011.

O jovem foi campeão brasileiro sub-17 pelo Flamengo em 2019. Considerado um grande nome da base do Flamengo, Maycon acabou não tendo nenhuma oportunidade no time profissional