Rubro-negros pedem pênalti de Moisés em Everton RibeiroReprodução/CBF

Publicado 21/11/2021 21:08

Rio - O Flamengo venceu por 2 a 1 o Internacional, nesta sábado (20), no Beira-Rio, e mesmo assim os rubro-negros ficaram na bronca com a arbitragem. Até o vice-presidente de futebol Marcos Braz foi às redes sociais para detonar o VAR por recomendar a revisão de um pênalti não marcado em Everton Ribeiro, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

— Segue assim. Que vergonha! A tecnologia está sendo esculachada — escreveu Braz no Twitter.

Segue assim . Que vergonha , a tecnologia está sendo esculachada. pic.twitter.com/vcCs9U3I3Z — MarcosBraz (@marcosbrazrio) November 21, 2021 A reclamação foi ainda maior porque o Atlético-MG, concorrente direto na disputa pelo título, teve um pênalti duvidoso assinalado quando abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, com auxílio do VAR. Agora, o Galo está a oito pontos de distância do Flamengo — que tem um jogos a menos — e, a quatro rodadas do fim o campeonato, está muito próximo de ser campeão. A reclamação foi ainda maior porque o Atlético-MG, concorrente direto na disputa pelo título, teve um pênalti duvidoso assinalado quando abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, com auxílio do VAR. Agora, o Galo está a oito pontos de distância do Flamengo — que tem um jogos a menos — e, a quatro rodadas do fim o campeonato, está muito próximo de ser campeão.

Focado na final da Libertadores, contra o Palmerias, no próximo sábado (27), em Montevidéu, o Flamengo ainda joga nesta terça-feira (23) pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, e deve escalar um time quase todo reserva. Somente na quarta-feira o time embarca e Porto Alegre para a capital uruguaia.