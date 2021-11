Gabigol abriu o placar no Beira-Rio - Alexandre Vidal

Publicado 20/11/2021 23:24

Rio - Após a calorosa despedida dos torcedores no Rio de Janeiro, o último teste do time titular antes da final da Libertadores foi intenso na mesma medida. Em aquecimento dos corações rubro-negros para a grande decisão, o Flamengo venceu por 2 a 1 o Internacional, no Beira-Rio, e aumentou a confiança a quatro dias da partida mais importante da temporada. Gabigol e Andreas Pereira fizeram os gols do Fla — Taison descontou.

Apesar da vitória, o título brasileiro é sonho muito distante. Com o triunfo do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o Juventude, a distância para o líder se manteve em 11 pontos e, mesmo com um jogo a menos, a situação é quase irreversível. O foco agora é todo na competição continental, tanto que Renato Gaúcho deve poupar os titulares na próxima terça-feira (23), contra o Grêmio, quatro dias antes da decisão.

Eletrizante, o primeiro tempo ficou marcado pelas chances que o Flamengo teve de aplicar uma goleada, mas a displicência acabou mantendo o Internacional vivo no jogo. Avassalador, o Rubro-Negro abriu o placar logo aos três minutos, em belo chute de fora da área de Gabigol. Aos 10, em linda jogada coletiva, Everton Ribeiro deixou Andreas Pereira na boa para ampliar.

O clima de festa contagiou os jogadores até demais, e na hora que precisaram de seriedade para matar o jogo Gabigol desperdiçou duas oportunidades claras. Em que pese um pênalti não marcado em Everton Ribeiro, o castigo veio aos 40 minutos. Em rápido contra-ataque, Taison diminuiu. Poucos depois, David Luiz impediu o empate em cima da linha.

O ritmo continuou pesado na etapa final, mas as oportunidades diminuíram. Mesmo assim, Vitinho, em chute desviado, e Kenedy, exigiram boas defesas de Marcelo Lomba. Depois, foi a vez de Willian Arão evitar um gol do Colorado. No fim, Kenedy chegou a balançar a rede, mas o VAR flagrou impedimento de Gabigol no lance.

Aos trancos e barrancos, a vitória rubro-negra foi confirmada, mas a melhor notícia para os rubro-negros foi a volta aos gramados de Arrascaeta, recuperado de lesão na coxa direita, após mais de um mês sem atuar. Ele entrou no segundo tempo e é preparado para estar na condição ideal para a final da Libertadores.