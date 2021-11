Jogadoras do Flamengo comemoram vaga na final do Carioca - Paula Reis/Flamengo

Jogadoras do Flamengo comemoram vaga na final do CariocaPaula Reis/Flamengo

Publicado 21/11/2021 15:35 | Atualizado 21/11/2021 15:41

Rio - Um atropelo. No Clássico dos Milhões pela semifinal do Campeonato Carioca feminino, o Flamengo não tomou conhecimento do Vasco e aplicou uma goleada por 4 a 1 para garantir a vaga na decisão do Estadual, que será contra o Fluminense. Pimentinha, Rai, Larissa Araújo (contra) e Darlene fizeram os gols das rubro-negros — Carol descontou.

A goleada do Rubro-Negro começou aos 42 minutos, pelos pés da ex-vascaína Pimentinha, que recebeu de Darlene e tocou na saída da goleira. Já na etapa final, aos 24, Darlene deu outro lindo passe, dessa vez para Rai, ficar na boa para aumentar a vantagem. O terceiro saiu aos 33, em cabeçada de Larissa Araújo contra o próprio patrimônio.

Para completar a atuação de gala, Darlene fez um golaço e decretou a goleada aos 42 do segundo tempo. Ela invadiu a área, driblou duas marcadores e bateu no ângulo. Uma pintura! No apagar das luzes, Carol fez o gol de hora das cruzmaltinas.

Em data ainda a ser divulgada pela Ferj, a final será entre Flamengo e Fluminense, que bateu nos pênaltis o Botafogo, atual campeão, no último sábado (20).